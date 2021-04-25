25 апреля 2021
24 апреля 2021
23 апреля 2021

Бастрыкин отреагировал на пожар в ХМАО, где погибли дети

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в расселенном доме, в поселке Солнечный. Сургут, пожар, огонь
Расследование трагедии теперь проходит под контролем Москвы Фото:

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на особый контроль расследование пожара в дачном кооперативе «Виктория» вблизи Сургута, в котором погибли двое детей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР.

«Александр Бастрыкин затребовал доклады о расследовании уголовных дел после гибели детей во время пожаров в Пермском крае, ХМАО-Югре и Республике Башкортостан», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР. Там также добавили, что по факту трагедии возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

В пресс-службе Следственного комитета ХМАО сообщили URA.RU, что такое внимание главы СКР связано с общественным резонансом. «Дано поручение изучить все обстоятельства произошедшего, в кратчайший срок установить виновных лиц и дать их действиям юридическую оценку. Ход и результат расследования постановлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России», — прокомментировали в пресс-службе силового ведомства.

Пожар в частном доме произошел после полуночи 24 апреля. В результате возгорания погибли двое детей — трех и семи лет. Их бабушка и дедушка госпитализированы с термическими ожогами и отравлением продуктами горения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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