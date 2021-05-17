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У вице-губернатора ХМАО появился преемник в думе Ханты-Мансийска

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, чиновник, портфель, рука чиновника
Место Алексея Охлопкова в думе Ханты-Мансийска занял новый депутат Фото:

Депутатский мандат Алексея Охлопкова, который перешел в правительство ХМАО, достался директору МП «Водоканал» Николаю Молчанову. Он будет исполнять обязанности депутата до конца полномочий текущего созыва. Информацию об этом URA.RU подтвердили в думе Ханты-Мансийска.

«Решением территориальной избирательной комиссии Молчанова назначили действующим депутатом. Тем не менее, он принимает участие в праймериз ЕР и в сентябре планирует пойти на выборы в думу города», — сказали в пресс-службе городской думы.

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал URA.RU, что Молчанов получил вакантный мандат по списочной системе. «Первым в списке все же был другой кандидат, бывший депутат Алексей Барышников. Однако в силу возраста он написал отказ. Следующим в списке был Молчанов, который в итоге и занял освободившийся мандат», — рассказал источник.

Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова назначила себе двух новых замов. Ее первым заместителем стал генеральный директор страховой компании «Югория» и депутат думы Ханты-Мансийска Алексей Охлопков.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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