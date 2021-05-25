25 мая 2021
24 мая 2021

Тюменский город окутал химический туман

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Уборка снега и состояние улиц города Ишим, объекты городской инфраструктуры и мэр Федор Шишкин. Город Ишим, Тюменская область, 5 апреля 2017 года., ишим
Жители Ишима жалуются на стойкий химический запах в городе Фото:

В Ишиме (Тюменская область) появился стойкий химический запах, который окутал весь город. Об этом местные жители сообщили в паблике «Ишим пере Подслушано» соцсети «ВКонтакте». У некоторых пользователей из-за этого обострилась аллергия.

«В городе Ишиме зловоние. Центр — дышать нечем! Что за запах химии? Форточки не открыть. На фоне запаха присутствует аллергическая реакция!», — написал в своем сообщении автор публикации.

В комментариях к записи пользователи предположили, что в выбросах виноваты местные заводы. «Нужно приглашать в Ишим человека с передачи » Человек и Закон«. Пусть понюхает, снимет видео. А потом показать по первому каналу. Может, после этого что-то изменится в нашем городе в лучшую сторону», — заявила Энни Майер. «Дело в том, что по розе ветров был географически неправильно расположен утильзавод, тогда еще, в „бородатых“ годах. Были протестующие по поводу данного расположения, но вышестоящие местные умы уже всë утвердили/приняли наряд-подряд и закрыли глаза на нарушения», — заявил пользователь с ником Миру Мир.

В городской администрации URA.RU сообщили, что в появлении зловонного запаха действительно может быть виноват один из заводов. «Раньше такая проблема была на заводе Аминосиб, но там установили систему очистки воздуха. Мясокомбинат тоже построит очистные, от них запаха нет. Остается Ветсанутильзавод. Вероятнее всего, причина в нем», — пояснили там агентству.

Получить оперативный комментарий в ишимском Ветсанутильзаводе URA.RU не удалось. Туда направлен письменный запрос.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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