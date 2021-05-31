ФСБ нашла почти 100 подпольных оружейников в регионах РФ

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Из незаконного оборота изъяты 385 единиц огнестрельного оружия Фото:

ФСБ России пресекла работу почти 100 подпольных оружейных мастерских в 25 регионах страны и изъяла 385 единиц оружия. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 96 жителей 25 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту», — цитирует ТАСС сообщение Центра.

Отмечается, что было изъято 385 единиц огнестрельного оружия российского и иностранного происхождения, были закрыты 29 подпольных мастерских по созданию оружия и боеприпасов. ФСБ сообщает, что работа по выявлению и пресечению незаконной деятельности продолжается.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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