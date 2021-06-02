02 июня 2021

В одном из районов Екатеринбурга отключили электричество

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, ток, провода, подстанция, электричество, электрификация, электроопора
Причина отключения неизвестна Фото:

В нескольких домах Пионерского микрорайона Кировского района города Екатеринбурга отключили электроснабжение. Об этом URA.RU сообщили читатели.

«В районе ТРЦ „Паркхаус“ в домах пропало электричество. В Единой дежурной диспетческой службе об этом ничего не знают», — говорится в сообщении.

В Электросетевой компании по Кировскому району URA.RU подтвердили факт отключения. Там отметили, что в скором времени электроснабжение домов Пионерского микрорайона будет восстановлено.

«В настоящее время произошло технологическое нарушение в районе улиц Уральская, Красина, Смазчиков, Маяковского и Трамвайного переулка. Электроснабжение восстановят в течение 2-х часов», — сообщили в диспетчерской службе компании.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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