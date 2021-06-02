В одном из районов Екатеринбурга отключили электричество

В нескольких домах Пионерского микрорайона Кировского района города Екатеринбурга отключили электроснабжение. Об этом URA.RU сообщили читатели.
«В районе ТРЦ „Паркхаус“ в домах пропало электричество. В Единой дежурной диспетческой службе об этом ничего не знают», — говорится в сообщении.
В Электросетевой компании по Кировскому району URA.RU подтвердили факт отключения. Там отметили, что в скором времени электроснабжение домов Пионерского микрорайона будет восстановлено.
«В настоящее время произошло технологическое нарушение в районе улиц Уральская, Красина, Смазчиков, Маяковского и Трамвайного переулка. Электроснабжение восстановят в течение 2-х часов», — сообщили в диспетчерской службе компании.
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