Свердловские политики страдают неврозами и бессонницей: откровения врача

На первом месте среди заболеваний свердловских политиков стоят проблемы с сердечно-сосудистой системой, щитовидной железой, инсомния (бессонница) и неврозы. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала врач-терапевт, эндокринолог медцентра «МирА», профессор Екатерина Кривцова, основываясь на кейсах из личной практики и учитывая географическую особенность региона.
«На первом месте стоят сердечно-сосудистые заболевания. Эти проблемы, традиционные в России на протяжении последних десятилетий, сопровождают и пациентов старше 40 лет в Свердловской области. Повышенная стресс-нагрузка способствует росту рисков острых форм ишемической болезни сердца и гипертонической болезни. Далее идут заболевания щитовидной железы, инсомния — нарушение сна — это отдельная группа болезней. А также различного происхождения неврозы», — объяснила Кривцова.
По ее словам, в целом люди, которые проживают в урбанистических скученных мегаполисах, всегда сталкиваются с метаболическими проблемами (нарушение обмена веществ), с заболеваниями щитовидной железы, с сахарным диабетом. Плюс, сильные нагрузки на иммунную систему дает сама специфика работы политиков. Им приходится решать острые вопросы города и области, плюс постоянные переезды, командировки, смена климатических зон, часовых поясов, колебания температур. В итоге иммунная система начинает сильно страдать.
Несмотря на относительную дальность Свердловской области от центральной России и менее выраженную инфекционную заболеваемость, чиновники и депутаты и тут подвержены риску, так как им приходится общаться с большим количеством людей.
Плюс ко всему, часто страдают у депутатов и представителей власти лор-органы (ухо, горло, нос). Это связано с постоянной речевой активностью и коммуникациями. Поэтому политики часто склонны к так называемым профессиональными ларингитам (воспаление гортани).
Хотя, по словам Кривцовой, географическое расположение Среднего Урала способствует более низкой заболеваемостью каким-то болезнями, в отличие от других субъектов РФ с более влажным или жарким климатом. «Охарактеризуем его как регион с резко континентальным климатом — холодные зимы, теплое лето. Прекрасная погода, которая, по сути, считается наиболее здоровой для человека европейской расы», — подчеркнула врач.
Профессор дала несколько медицинских советов свердловским политикам. «Рекомендации в таких ситуациях абсолютно стандартные, потому что только используя стандартные методы реабилитации, имеет смысл переходить к более точечным. Нужно создать базу в виде ЛФК (лечебная физкультура), физических нагрузок, прогулок на свежем воздухе, нормализации сна, потребления достаточного количества витаминов и, несомненно, инсоляции, то есть пребывания на солнце», — подчеркнула эндокринолог.
