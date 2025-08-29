В Свердловской области ожидаются дожди и сильные порывы ветра

В Свердловской области 30 августа ожидаются кратковременные дожди и порывы ветра до 13 метров в секунду. Об этом сообщает Уральский гидрометцентр.
«30 августа ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду, днем порывы до 13 метров в секунду», — рассказали синоптики в telegram-канале.
Ночью температура воздуха в регионе составит от +6 до +11 градусов. Днем потеплеет до +18.
В Екатеринбурге ночью возможен небольшой дождь, температура составит +9 градусов. Днем существенных осадков не прогнозируется, а воздух прогреется до +16 градусов.
