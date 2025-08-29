29 августа 2025

Борт из Екатеринбурга ушел на запасной аэродром из-за закрытого неба над Сочи

Сейчас сочинский аэропорт работает в штатном режиме
Сейчас сочинский аэропорт работает в штатном режиме

Борт N4 524, выполнявший рейс из Екатеринбурга в Сочи, вынужденно ушел на запасной аэродром. Причиной этому послужили ограничения, которые вводились в сочинском аэропорту прошлой ночью. Об этом рассказали в пресс-службе авиагавани.

«Сегодня ночью вводились временные ограничения воздушного пространства. Экипажи четырех самолетов, за время действия ограничений, приняли решения об „уходе“ на запасные аэродромы: SU-2953 Челябинск — Сочи, SU-1074  Шереметьево — Сочи, UT-517 Нижневартовск — Сочи, N4 524 Екатеринбург — Сочи», — сообщили в telegram-канале пресс-службы.

Сейчас, согласно данным онлайн-табло сочинского аэропорта, задерживается ряд рейсов, в том числе в Екатеринбург и Челябинск. Переносы, отмены или объединения рейсов возможны в течение ближайших двух суток. Аэропорт Сочи работает в штатном режиме.

