Борт из Екатеринбурга ушел на запасной аэродром из-за закрытого неба над Сочи

Борт N4 524, выполнявший рейс из Екатеринбурга в Сочи, вынужденно ушел на запасной аэродром. Причиной этому послужили ограничения, которые вводились в сочинском аэропорту прошлой ночью. Об этом рассказали в пресс-службе авиагавани.
«Сегодня ночью вводились временные ограничения воздушного пространства. Экипажи четырех самолетов, за время действия ограничений, приняли решения об „уходе“ на запасные аэродромы: SU-2953 Челябинск — Сочи, SU-1074 Шереметьево — Сочи, UT-517 Нижневартовск — Сочи, N4 524 Екатеринбург — Сочи», — сообщили в telegram-канале пресс-службы.
Сейчас, согласно данным онлайн-табло сочинского аэропорта, задерживается ряд рейсов, в том числе в Екатеринбург и Челябинск. Переносы, отмены или объединения рейсов возможны в течение ближайших двух суток. Аэропорт Сочи работает в штатном режиме.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!