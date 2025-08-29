В Арамиле (Свердловская область) 13-летний подросток лишился части левой руки, спрятавшись от дождя в трансформаторной будке. Мальчик схватился за металлическую балку и получил сильный удар током, который привел к ожогу 3-4 степени, рассказали в СУ СК России по региону.
«Компания местных ребят гуляла на улице, их застиг дождь. Чтобы укрыться, они решили спрятаться в двухэтажной трансформаторной будке, дверь которой была открыта. Когда подростки зашли внутрь помещения, один из мальчишек решил забраться повыше и взялся рукой за металлическую балку, в результате чего получил сильный удар током, что повлекло ожог 3-4 степени», — сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
Пострадавшего экстренно доставили в детскую городоскую больницу №9. Врачи были вынуждены ампутировать часть левой руки.
О случившемся мальчик рассказал матери самостоятельно по телефону. В момент трагедии она с другим ребенком находилась в Каменске-Уральском.
Сейчас следователи выясняют детали произошедшего, а главное — почему трансформаторная будка окалалась открытой. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!