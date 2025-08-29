29 августа 2025

Легенда НХЛ Овечкин прилетел в Екатеринбург. Видео

Александр Овечкин выступит на «УГМК-Арене»
Александр Овечкин выступит на «УГМК-Арене» Фото:

В Екатеринбург прилетел капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» и рекордсмен НХЛ по количеству голов Александр Овечкин. Хоккеист выступит на матче The Magic Game, который пройдет на «УГМК-Арене».

Вместе с Овечкиным в уральскую столицу по приглашению Павла Дацюка прибыли и другие легенды хоккея: Вячеслав Фетисов, Илья Ковальчук, Кирилл Капризов и Александр Радулов. Старт матча запланирован на 18:00.

Перед началом фанаты увидят сказку о детской мечте Дацюка, написанную болельщик российского фан-клуба «Детройта». Подробнее — в афише URA.RU.

