Александр Овечкин выступит на «УГМК-Арене»
В Екатеринбург прилетел капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» и рекордсмен НХЛ по количеству голов Александр Овечкин. Хоккеист выступит на матче The Magic Game, который пройдет на «УГМК-Арене».
Вместе с Овечкиным в уральскую столицу по приглашению Павла Дацюка прибыли и другие легенды хоккея: Вячеслав Фетисов, Илья Ковальчук, Кирилл Капризов и Александр Радулов. Старт матча запланирован на 18:00.
Перед началом фанаты увидят сказку о детской мечте Дацюка, написанную болельщик российского фан-клуба «Детройта». Подробнее — в афише URA.RU.
