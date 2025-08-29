29 августа 2025

Экстрасенсы братья Шепс прилетели в Екатеринбург. Видео

Братьев Шепс «поймали» у аэропорта Кольцово
Братьев Шепс «поймали» у аэропорта Кольцово Фото:

В аэропорту Кольцово заметили звезд шоу «Битва экстрасенсов» — братьев Александра и Олега Шепс. Видео с медиумами поделилась блогер из Екатеринбурга Дарья Лопаева.

«Только что вышли из бани, вообще было круто. С легким паром!» — говорит Александр Шепс на видео, опубликованном на аккаунте Дарьи в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ).

Точная причина визита братьев-колдунов в уральскую столицу неизвестна. Возможно, они просто прилетели в Екатеринбург, чтобы отдохнуть. 

*принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ

