В аэропорту Кольцово заметили звезд шоу «Битва экстрасенсов» — братьев Александра и Олега Шепс. Видео с медиумами поделилась блогер из Екатеринбурга Дарья Лопаева.
«Только что вышли из бани, вообще было круто. С легким паром!» — говорит Александр Шепс на видео, опубликованном на аккаунте Дарьи в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ).
Точная причина визита братьев-колдунов в уральскую столицу неизвестна. Возможно, они просто прилетели в Екатеринбург, чтобы отдохнуть.
*принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!