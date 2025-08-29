29 августа 2025

Певец из Екатеринбурга взял «бронзу» на конкурсе «Новая волна»

Певец Jummy из Екатеринбурга занял третье место на «Новой волне 2025»
Певец из Екатеринбурга Даниал Жумаканов, выступающий под псевдонимом Jummy, занял третье место на международном музыкальном конкурсе «Новая волна 2025». Вместе с Жумакановым «бронзу» получил артист из Казахстана Yernazar.

«Я благодарен судьбе, моим родителям, „Новой волне“ и всем за то, что я сегодня здесь. И пусть это третье место, эта победа, ознаменует начало доброй музыки в чартах. Счастливой, позитивной музыки, которая будет радовать вас и всех людей в нашей, и не только, стране», — сказал 20-летний артист со сцены. Видео с награждением Jummy появилось в сообществе конкурса в соцсети «ВКонтакте».

Также российский композитор Игорь Николаев назвал певца «артистом, который просто сразил нас». Даниал Жумаканов с 13 лет самостоятельно аранжирует песни.

В этом году «Новая волна» проходила в Казани с участием исполнителей из разных стран СНГ и ближнего зарубежья. Конкурс проходил с 21 по 26 августа. Финалистов «Новой волны», которые выступили в концертном зале New Wave Hall, было 13.

