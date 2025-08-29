Певец из Екатеринбурга взял «бронзу» на конкурсе «Новая волна»

Певец из Екатеринбурга Даниал Жумаканов, выступающий под псевдонимом Jummy, занял третье место на международном музыкальном конкурсе «Новая волна 2025». Вместе с Жумакановым «бронзу» получил артист из Казахстана Yernazar.
«Я благодарен судьбе, моим родителям, „Новой волне“ и всем за то, что я сегодня здесь. И пусть это третье место, эта победа, ознаменует начало доброй музыки в чартах. Счастливой, позитивной музыки, которая будет радовать вас и всех людей в нашей, и не только, стране», — сказал 20-летний артист со сцены. Видео с награждением Jummy появилось в сообществе конкурса в соцсети «ВКонтакте».
Также российский композитор Игорь Николаев назвал певца «артистом, который просто сразил нас». Даниал Жумаканов с 13 лет самостоятельно аранжирует песни.
В этом году «Новая волна» проходила в Казани с участием исполнителей из разных стран СНГ и ближнего зарубежья. Конкурс проходил с 21 по 26 августа. Финалистов «Новой волны», которые выступили в концертном зале New Wave Hall, было 13.
