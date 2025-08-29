29 августа 2025

Новая арена в Екатеринбурге показалась маловатой легенде мирового хоккея. Фото, видео

Павел Дацюк указал на недостаток «УГМК-Арены»
Последний матч Павел Дацюк провел в составе «Автомобилиста» в 2021 году
Последний матч Павел Дацюк провел в составе «Автомобилиста» в 2021 году Фото:

Хоккеист Павел Дацюк высказался о недостатке «УГМК-Арены» в Екатеринбурге, куда съедутся легенды мирового хоккея ради матча The Magic Game. Как признался он корреспонденту URA.RU , «УГМК-Арена» слишком мала.

«Мне показалось, что маловата арена. Но она очень замечательная и уютная. Я думаю, что, может быть, в будущем будем устраивать каждый год такие [матчи]», — сказал хоккеист на пресс-конференции.

Билеты на The Magic Game екатеринбуржцы расхватали сразу после того, как те поступили в продажу. Больше 11 тысяч билетов были раскуплены всего за 8 минут.

