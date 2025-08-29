29 августа 2025

В Кольцово массово задерживаются рейсы

Самолеты задерживаются в один город России и два заграницу
Самолеты задерживаются в один город России и два заграницу Фото:

В Екатеринбурге массово задерживаются рейсы. Задержки варьируются от одного до почти пяти часов. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта.

Всего задержано три рейса — два рейса от авиакомпаний Red Wings и один от «Уральских авиалиний». Пассажиром борта до Томска от Red Wings придется ждать около четырех с половиной часов — по расписанию самолет должен был вылететь 30 августа из Екатеринбурга в 00:55. Сейчас вылет запланирован на 05:30 этого же дня.

Другой самолет от авиакомпании задерживается в самый крупный город Казахстана Алматы на час. Рейс от «Уральских авиалиний» в Худжанд в Таджикистане переносят с 00:30 на 04:30.

