В Кольцово массово задерживаются рейсы

В Екатеринбурге массово задерживаются рейсы. Задержки варьируются от одного до почти пяти часов. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта.
Всего задержано три рейса — два рейса от авиакомпаний Red Wings и один от «Уральских авиалиний». Пассажиром борта до Томска от Red Wings придется ждать около четырех с половиной часов — по расписанию самолет должен был вылететь 30 августа из Екатеринбурга в 00:55. Сейчас вылет запланирован на 05:30 этого же дня.
Другой самолет от авиакомпании задерживается в самый крупный город Казахстана Алматы на час. Рейс от «Уральских авиалиний» в Худжанд в Таджикистане переносят с 00:30 на 04:30.
