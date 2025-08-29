Дацюк отыграл прощальный матч и стал почетным свердловчанином

Хоккеист Павел Дацюк получил звание почетного гражданина Свердловской области. Торжественная церемония прошла на льду «УГМК Арены» в Екатеринбурге, передает корреспондент URA.RU. Награду «Волшебнику» вручил врио губернатора Денис Паслер.
«Хочу спросить, где в эти дни центр мирового хоккея? Он здесь, в Екатеринбурге. Я хочу отдельную благодарность Павлу сказать, за то что он живет рядом с нами и делает очень большое дело — занимается развитием будущих спортсменов и будущего нашей страны. Я хочу при вашей поддержке вручить Павлу звание „Заслуженный гражданин Свердловской области“», — выступил Паслер перед началом прощального матча легендарного хоккеиста.
Ранее мэр Орлов наградил Павла Дацюка Почетным знаком «За заслуги перед городом Екатеринбургом». Награду легендарный хоккеист получил за высокие спортивные достижения и значительный вклад в развитие физической культуры и спорта в уральской столице.
