29 августа 2025

Свердловскую область накроет магнитная буря. Скрин

Магнитная буря продлится всю неделю
Магнитная буря продлится всю неделю Фото:

В Свердловскую область придет магнитная буря. Геомагнитные возмущения накроют регион вечером 3 сентября и продлятся семь дней. Об этом сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Согласно прогнозу, геомагнитные возбуждения стоит ожидать 3 сентября, а магнитной бури 5 и 7 сентября. По мощности они достигнут уровня G1 (слабая буря).

В период магнитных бурь рекомендуется ограничить физическую активность и избегать эмоциональных перегрузок, уделяя особое внимание качеству сна и увеличению потребления воды. Лицам с хроническими заболеваниями следует заранее подготовить необходимые медикаменты и держать их при себе. В условиях повышенной геомагнитной активности у некоторых людей могут возникать раздражительность, нарушения сна и учащенные головные боли.

Прогноз магнитных бурь
Прогноз магнитных бурь
Фото:

