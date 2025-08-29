29 августа 2025

В Екатеринбург едет известная тру-крайм журналистка

В Екатеринбурге на фестивале выступит тру-крайм журналистка Саша Сулим
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Саша Сулим прочитает лекцию на фестивале
Саша Сулим прочитает лекцию на фестивале Фото:

В Екатеринбург приедет известная журналистка и блогерша Саша Сулим. Она выступит с лекцией 13 сентября на фестивале «Контур Фест: Пикник ИТ», рассказали организаторы.

Журналистка известна своими тру-крайм подкастами, а также интервью с ангарским маньяком Михаилом Попковым. Помимо нее на фестивале также выступят биолог Михаил Гельфанд, математик Андрей Райгородский, популяризатор космоса Александр Хохлов, писатель Алексей Иванов и научпоп-блогер, педагог Высшей школы экономики и медиаменеджер Александр Файб.

Фестиваль пройдет на улице Мичурина, 230. Начало запланировано на 12:00, для входа необходима предварительная регистрация. Помимо лекций участников ждут тематические игры, музыкальные выступления, зоны для отдыха и семейные активности. Завершится день концертами музыкальных коллективов NEMIGA и DOSE.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбург приедет известная журналистка и блогерша Саша Сулим. Она выступит с лекцией 13 сентября на фестивале «Контур Фест: Пикник ИТ», рассказали организаторы. Журналистка известна своими тру-крайм подкастами, а также интервью с ангарским маньяком Михаилом Попковым. Помимо нее на фестивале также выступят биолог Михаил Гельфанд, математик Андрей Райгородский, популяризатор космоса Александр Хохлов, писатель Алексей Иванов и научпоп-блогер, педагог Высшей школы экономики и медиаменеджер Александр Файб. Фестиваль пройдет на улице Мичурина, 230. Начало запланировано на 12:00, для входа необходима предварительная регистрация. Помимо лекций участников ждут тематические игры, музыкальные выступления, зоны для отдыха и семейные активности. Завершится день концертами музыкальных коллективов NEMIGA и DOSE.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...