В Екатеринбург едет известная тру-крайм журналистка

В Екатеринбург приедет известная журналистка и блогерша Саша Сулим. Она выступит с лекцией 13 сентября на фестивале «Контур Фест: Пикник ИТ», рассказали организаторы.
Журналистка известна своими тру-крайм подкастами, а также интервью с ангарским маньяком Михаилом Попковым. Помимо нее на фестивале также выступят биолог Михаил Гельфанд, математик Андрей Райгородский, популяризатор космоса Александр Хохлов, писатель Алексей Иванов и научпоп-блогер, педагог Высшей школы экономики и медиаменеджер Александр Файб.
Фестиваль пройдет на улице Мичурина, 230. Начало запланировано на 12:00, для входа необходима предварительная регистрация. Помимо лекций участников ждут тематические игры, музыкальные выступления, зоны для отдыха и семейные активности. Завершится день концертами музыкальных коллективов NEMIGA и DOSE.
