06 июня 2021
04 июня 2021

В Пермском крае искусственный интеллект обнаружил лесной пожар

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочий визит Дубровского в Златоуст и Миасс. Челябинск, видеонаблюдение, видеокамера, контроль, большой брат
О пожаре в Чердынском округе предупредила система «Лесохранитель» Фото:

В Пермском крае лесной пожар удалось обнаружить с помощью искусственного интеллекта. Об этом URA.RU рассказал начальник региональной диспетчерской службы СГБУ «Пермский лесопожарный центр» Григорий Чечушков. Он пояснил, что речь идет о пожаре, который произошел в Чердынском городском округе.

«В трех километрах от деревни Серегово произошел [лесной] пожар. Площадь пожара составила 0,5 га. Он был обнаружен нейросетью — системой видеонаблюдения леса „Лесохранитель“», — сказал Чечушков. По его словам, причиной пожара мог стать непотушенный костер, который оставили туристы, отдыхавшие на берегу реки Вишеры. Основной же причиной пожаров в лесах становятся сухие грозы, отметил специалист лесопожарного центра. Как правило, они возникают на севере края, вдали от населенных пунктов.

Система автоматизированного обнаружения возгораний «Лесохранитель» заработала в Пермском крае в 2016 году. По данным министерства природных ресурсов края, сейчас 25 IP-камер способны вести мониторинг за двумя миллионами гектаров леса. В прошлом году с помощью искусственного интеллекта было обнаружено 18 лесных пожаров.

URA.RU писало, что с 8 июня в Пермском крае вводится особый противопожарный режим. Он продлится два с половиной месяца. На период действия особого режима запрещается разведение костров и использование открытого огня вне специально отведенных и оборудованных для этого мест.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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