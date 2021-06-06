В Пермском крае искусственный интеллект обнаружил лесной пожар

О пожаре в Чердынском округе предупредила система «Лесохранитель» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Пермском крае лесной пожар удалось обнаружить с помощью искусственного интеллекта. Об этом URA.RU рассказал начальник региональной диспетчерской службы СГБУ «Пермский лесопожарный центр» Григорий Чечушков. Он пояснил, что речь идет о пожаре, который произошел в Чердынском городском округе.

«В трех километрах от деревни Серегово произошел [лесной] пожар. Площадь пожара составила 0,5 га. Он был обнаружен нейросетью — системой видеонаблюдения леса „Лесохранитель“», — сказал Чечушков. По его словам, причиной пожара мог стать непотушенный костер, который оставили туристы, отдыхавшие на берегу реки Вишеры. Основной же причиной пожаров в лесах становятся сухие грозы, отметил специалист лесопожарного центра. Как правило, они возникают на севере края, вдали от населенных пунктов.

Система автоматизированного обнаружения возгораний «Лесохранитель» заработала в Пермском крае в 2016 году. По данным министерства природных ресурсов края, сейчас 25 IP-камер способны вести мониторинг за двумя миллионами гектаров леса. В прошлом году с помощью искусственного интеллекта было обнаружено 18 лесных пожаров.

URA.RU писало, что с 8 июня в Пермском крае вводится особый противопожарный режим. Он продлится два с половиной месяца. На период действия особого режима запрещается разведение костров и использование открытого огня вне специально отведенных и оборудованных для этого мест.