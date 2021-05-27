Губернатор Пермского края ввел в регионе особый режим

Дмитрий Махонин запретил разводить костры в лесах Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

В Пермском крае на два с половиной месяца вводится особый противопожарный режим. Об этом говорится в постановлении правительства края, которое подписал губернатор Дмитрий Махонин. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить на территории Пермского края особый противопожарный режим в период с 8 июня по 16 августа», — отмечается в постановлении. На период действия особого режима запрещается разведение костров и использование открытого огня вне специально отведенных и оборудованных для этого мест.

URA.RU писало, что в мае из-за установившейся на территории края сухой и жаркой погоды произошло несколько лесных пожаров. Краевые власти ввели запрет на посещение лесов из-за пожароопасной обстановки.