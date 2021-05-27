27 мая 2021
26 мая 2021

Губернатор Пермского края ввел в регионе особый режим

© Служба новостей «URA.RU»
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Приезд Министра труда Антона Котякова 25 августа 2020 г. Пермь., махонин дмитрий
Дмитрий Махонин запретил разводить костры в лесах Фото:

В Пермском крае на два с половиной месяца вводится особый противопожарный режим. Об этом говорится в постановлении правительства края, которое подписал губернатор Дмитрий Махонин. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить на территории Пермского края особый противопожарный режим в период с 8 июня по 16 августа», — отмечается в постановлении. На период действия особого режима запрещается разведение костров и использование открытого огня вне специально отведенных и оборудованных для этого мест.

URA.RU писало, что в мае из-за установившейся на территории края сухой и жаркой погоды произошло несколько лесных пожаров. Краевые власти ввели запрет на посещение лесов из-за пожароопасной обстановки.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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