Зюганов предупредил Зеленского об угрозе братоубийственной войны

По мнению лидера КПРФ, истоки агрессивной политики Украины берут начало с распада СССР Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Принятие президентом Украины Владимиром Зеленским закона по исключению русского и других народов из числа коренных народов страны является губительным для государственности. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

«На мой личный взгляд, это откровенная провокация к братоубийственной войне, которая будет абсолютно губительна для государственности Украины, и губительна для нашей страны. Этот закон подготовили нацисты, бандеровцы и ЦРУшники, а Зеленский, как кукла, втащил его в украинскую Раду», — сказал Зюганов на заседании Госдумы, которое транслировалось на сайте.

По его словам, истоки такой политики берут начало с распада СССР. «Мы поддержим это заявление, постановление. Но сегодня хотел бы обратить ваше внимание, откуда растут эти „инициативы“, эти провокации. Они растут из 1991 года. 30-летие того невиданного предательства будем отмечать в этом году», — подчеркнул Зюганов. Также он сказал, что только в союзе с Россией Украина может быть самостоятельной и независимой.