В ХМАО эвакуируют школы из-за сообщений об угрозе взрыва

Специалисты обследуют здания школ на наличие взрывных устройств Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Неизвестные сообщили о минировании трех школ в Сургуте и одной в Сургутском районе. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Все происходит по традиционной схеме. На электронные почты образовательных учреждений приходят сообщения с угрозами о возможном взрыве. Есть все признаки, что речь идет о лжеминировании. Но в любом случае информация проверяется, на объектах работают специалисты, в том числе вместе с кинологами», — сообщил инсайдер.

В пресс-службу полиции ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. В пресс-службе УФСБ по Тюменской области не ответили на телефонный звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что последняя волна лжеминирований в ХМАО была весной. Тогда несколько дней подряд приходили сообщения о нахождении взрывного устройства в здании мэрии Сургута.