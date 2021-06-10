10 июня 2021
09 июня 2021

В ХМАО эвакуируют школы из-за сообщений об угрозе взрыва

© Служба новостей «URA.RU»
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Эвакуация здания правительства. Курган, минирование, полиция, росгвардия, эвакуация, минирование правительства
Специалисты обследуют здания школ на наличие взрывных устройств Фото:

Неизвестные сообщили о минировании трех школ в Сургуте и одной в Сургутском районе. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Все происходит по традиционной схеме. На электронные почты образовательных учреждений приходят сообщения с угрозами о возможном взрыве. Есть все признаки, что речь идет о лжеминировании. Но в любом случае информация проверяется, на объектах работают специалисты, в том числе вместе с кинологами», — сообщил инсайдер.

В пресс-службу полиции ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. В пресс-службе УФСБ по Тюменской области не ответили на телефонный звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что последняя волна лжеминирований в ХМАО была весной. Тогда несколько дней подряд приходили сообщения о нахождении взрывного устройства в здании мэрии Сургута.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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