Тысячи отцов из ХМАО оформили в СФР пособие на детей

В Югре более 6,5 тысяч отцов получают в этом году пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Об этом URA.RU сообщили в региональном Социальном фонде.
«Без малого семь тысяч югорских отцов оформили пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Размер выплаты для работающих составляет 40% от среднего заработка, для неработающих — 15 155,75 рублей в месяц», — уточнили в ведомстве.
Также в округе мужчины имеют право на единовременное пособие при рождении ребенка — в этом году его получили 4 082 отца. Размер этой выплаты в Югре с учетом районного коэффициента составляет 40 412,57 рублей.
Кроме того, отцы могут оформить единое ежемесячное пособие, размер которого рассчитывается исходя из прожиточного минимума и комплексной оценки дохода семьи — максимальная сумма в ХМАО достигает 21 286 рублей. Если мужчина является единственным родителем или усыновителем, он может оформить и сертификат на материнский капитал. С начала года такой сертификат получили более 140 югорских отцов.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО некоторые категории граждан могут получать одновременно две пенсии. В Югре такие выплаты установлены для 756 жителей.
