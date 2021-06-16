Новый депутат тюменской облдумы вошла в состав «Единой России»

Марина Кускова вошла в состав фракции «Единая Россия» (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Проректор Тюменского областного госинститута развития регионального образования (ТОГИРРО) Марина Кускова, занявшая в облдуме место экс-депутата Дмитрий Горицкого, ушедшего в Совет Федерации, стала членом фракции «Единая Россия». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального отделения партии. Там уточнили, что Кускова вошла в комитет по соцполитике Тюменской областной думы.

«Кускова вошла в депутатскую фракцию „Единой России“. Вопрос о приеме в члены депутатской фракции депутата Тюменской облдумы шестого созыва был рассмотрен на заседании депутатской фракции ЕР 17 июня», — пояснили агентству в пресс-службе регионального отделения партии.

Там добавили, что согласование кандидатуры Кусковой на замещение вакантного депутатского мандата Тюменской областной думы прошло 4 июня 2021 года на президиуме Генерального совета партии. «Марина Валентиновна имеет общий и педагогический стаж 27 лет, из них 19 лет работает в ТОГИРРО. За это время зарекомендовала себя как компетентный, грамотный и ответственный руководитель. Такие люди нужны партии», — отметил глава депутатской фракции «Единой России» в Тюменской областной думе Андрей Артюхов.

Ранее URA.RU писало о том, что проректор ТОГИРРО займет место экс-депутата Горицкого до конца текущего созыва. Этот же источник агентства отмечал, что Кускова с большой долей вероятности войдет в комитет по соцполитике регионального парламента.