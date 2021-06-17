Российский вуз даст 12 млн рублей на онлайн-слежку за студентами

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Первый учебный день в Уральском федеральном университете после карантинных мер. Екатеринбург, обучение, учеба, высшее образование, занятия, студенты, масочный режим
РГГУ собирается выявлять протестные настроения с помощью слежки за студентами Фото:

Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) заказал программное обеспечение для информационно-аналитической системы мониторинга, чтобы отслеживать протестные настроения среди студентов. Соответствующая информация размещена на официальном сайте госзакупок.

«Оказание услуг по предоставлению простой (неисключительной) лицензии на программное обеспечение для информационно-аналитической системы мониторинга, сбора и автоматизированного риск-анализа больших данных из открытых источников сети Интернет для кластера из 6 серверов», — говорится на сайте госзакупок. Стоимость закупки — около 12 миллионов рублей.

Среди требований — анализ собранной информации, выявление рисков и угроз в информационной среде в области образования, студенчества и молодежной политики. Система должна будет анализировать упоминания различных персон и компаний, активность обсуждения целевых публикаций в СМИ и социальных группах. URA.RU не удалось связаться с пресс-службой РГГУ.

В прошлом году сообщалось, что в Уральском государственном экономическом университете (УрГЭУ) проверяли профили студентов в соцсетях. В вузе составляли списки студентов, у которых студентов у которых обнаружили материалы, пропагандирующие терроризм, наркотики и суицидальные наклонности.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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