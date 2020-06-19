В УРГЭУ составляют списки страниц студентов в соцсетях Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Уральском государственном экономическом университете (УрГЭУ) началась работа по проверке страниц студентов в социальных сетях. Как пояснил источник в вузе, это вызвано новым законом об образовании, в котором в университеты возвращается воспитательная функция.

«В Госдуме уже одобрен и принят в первом чтении президентский законопроект о воспитании в школах и вузах. В законе сказано, что образование — это воспитание и обучение, и теперь в вузы возвращается воспитание», — объяснил источник URA.RU в УрГЭУ.

В рамках этой работы уже выявлены студенты УрГЭУ, которые в соцсетях были подписаны на группы, пропагандирующие экстремистскую идеологию, на своих страницах постили соответствующие записи. Из-за этого старостам групп поручено составить списки студентов с указанием ссылок на все их страницы. «Служба мониторинга вуза будет проверять их, чтобы пресекать подобную пропаганду на корню, чтобы на страницах студентов не было материалов, пропагандирующих терроризм, наркотики, суицидальные наклонности», — уточнил инсайдер.

Как писало URA.RU, в УрГЭУ работа по мониторингу соцсетей студентов велась и до появления информации о поправках к закону. В сентябре 2019 года в университете разразился гей-скандал после того, как проректор Роман Краснов пригрозил студенту отчислением из вуза за подписку на ЛГБТ-сообщество. По словам ректора Якова Силина, слежка за личными аккаунтами студентов в университете «ведется на системной основе».

После выхода скандала на федеральный уровень в вузе заявили, что руководство не намерено вторгаться в личную жизнь студента, но подчеркнули, что пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений недопустима. После этого прокуратура Свердловской области устроила проверку в отношении ректора Якова Силина.