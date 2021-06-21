21 июня 2021

В Госдуме придумали новую льготу для российских семей

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Заседание городской думы. Курган, пешеходный переход, водитель, дети, школьники, дорога, машина
Светлана Бессараб призвала обеспечить семьи бесплатными местами на парковках Фото:

Семьям, воспитывающим трех и более несовершеннолетних детей, предложили выделить бесплатные места на парковках во всех субъектах Российской Федерации. С такой инициативой выступила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Депутат уточнила, что в некоторых регионах РФ многодетным семьям предоставляют бесплатные парковочные места. Однако в большинстве субъектов РФ такая возможность не предоставляется. «В целях обеспечения многодетных родителей равными гарантиями, независимо от места жительства, прошу вас рассмотреть возможность предоставления им бесплатных мест на парковках во всех субъектах РФ», — приводит RT обращение Бессараб на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

Она также призвала создать и вести специальный реестр многодетных семей. Ранее Бессараб выступила с инициативой разрешить расходовать маткапитал на приобретение автомобиля.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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