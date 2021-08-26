26 августа 2021

Кучма заявил, что Путин объединил украинский народ

© Служба новостей «URA.RU»
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По словам Леонида Кучмы, украинский народ осознал свое единство во время войны Фото:
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Война на Украине

Второй президент Украины Леонид Кучма заявил о том, что президент РФ Владимир Путин объединил украинский народ. При этом объединение, по мнению Кучмы, произошло из-за войны на Украине.

«В страшном сне представить не мог, что тем президентом, который наконец объединит украинский народ, окажется Путин. Война с Россией — это тысячи жертв, но одновременно и единый народ, который осознал свое единство именно во время войны», — написал Кучма в колонке для издания LB.ua.

Ранее экс-президент обвинил власти Украины в передаче Крыма России. По мнению политика, Украина не оказала нужного сопротивления.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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