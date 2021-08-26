Кучма заявил, что Путин объединил украинский народ

Второй президент Украины Леонид Кучма заявил о том, что президент РФ Владимир Путин объединил украинский народ. При этом объединение, по мнению Кучмы, произошло из-за войны на Украине.
«В страшном сне представить не мог, что тем президентом, который наконец объединит украинский народ, окажется Путин. Война с Россией — это тысячи жертв, но одновременно и единый народ, который осознал свое единство именно во время войны», — написал Кучма в колонке для издания LB.ua.
Ранее экс-президент обвинил власти Украины в передаче Крыма России. По мнению политика, Украина не оказала нужного сопротивления.
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