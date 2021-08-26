Округ Валентина Лаппо считается самым проблемным для ЕР на выборах в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Замглавы Екатеринбурга Дмитрий Ноженко жестко пресек попытку депутата свердловского Заксобрания Валентина Лаппо поговорить с ним в кулуарах партконференции «Единой России». Ноженко — куратор выборов в Госдуму и Заксобрание на территории Екатеринбурга, Лаппо — кандидат в областной парламент от ЕР по Железнодорожному округу.

Эпизод, свидетелем которого стал корреспондент URA.RU, произошел по окончании конференции (где утверждали предвыборную программу ЕР), на выходе из актового зала УрГЭУ. Лаппо подошел к Ноженко с каким-то текущим вопросом по своей избирательной кампании. «Поймите меня правильно!» — повысил голос Ноженко, после чего повернулся к депутату спиной, дав таким образом понять, что не намерен вступать в беседу.

Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, объяснил, что от Лаппо в мэрию «поступает слишком много просьб», касающихся его кампании. «Горадминистрация и так сделала для него все что могла», — развел руками аппаратчик, не объяснив, что имеет в виду. Ранее URA.RU писало, что Лаппо добивался встречи с губернатором Евгением Куйвашевым, чтобы обсудить с ним финансирование собственной избирательной кампании из регионального предвыборного фонда.

Округ Лаппо считается одним из самых проблемных для властей на этих выборах. В апреле, за несколько недель до майских праймериз «Единой России», резиденция губернатора лишила Лаппо административной поддержки — как считается, из-за нехватки у политика средств на переизбрание. Фаворитом был выбран общественник Константин Мочалов. Несмотря на это, Лаппо победил в предварительном голосовании.