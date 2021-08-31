Губернатор ХМАО объедет регион ради нефтяников

До конца недели губернатор ХМАО Наталья Комарова совершит серию поездок по региону Фото: Центр социальных медиа Югры

Губернатор Югры Наталья Комарова планирует до конца недели посетить Нефтеюганск, Сургут, Нижневартовск и Мегион для поздравления нефтяников с их профессиональным праздником. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте ХМАО.

«Губернатор отправится в турне по региону 2 сентября. В Ханты-Мансийске она поздравит работников „Газпромнефть-Хантос“, а затем у нее встреча в Нефтеюганске, в дочке „Роснефти“ — „Юганскнефтегазе“. 3 сентября предполагается поздравление работников „Сургутнефтегаза“ и „Газпром трансгаз Сургут“, в Мегионе сотрудников компании „Славнефть-Мегионнефтегаз“, а в Нижневартовске ее ждут нефтяники из „Самотлорнефтегаза“. Перед выборами личное участие главы региона в торжественных мероприятиях — вещь обязательная», — считает инсайдер.

В департаменте общественных и внешних связей ХМАО подтвердили URA.RU участие губернатора Югры в мероприятиях, приуроченных ко дня работника нефтяной и газовой промышленности. «На период 1- 4 сентября запланирована рабочая поездка губернатора Югры в несколько муниципальных образований региона, — Нефтеюганск, Сургут, Радужный, Нижневартовский район, Нижневартовск, Мегион. Глава региона примет участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности, вручит государственные и окружные награды работникам предприятий ТЭК. Также в рабочей программе поездок — посещение социально значимых предприятий и объектов, ряд рабочих встреч. Детали поездки будут обозначены позднее», — сообщили в депсвязей региона.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в конце августа губернатор Югры Наталья Комарова также посетила несколько муниципалитетов. Больше всего времени она провела в Сургуте, куда приезжал уральский полпред Владимир Якушев.