Председатель союза «Альянс врачей» (выполняет в РФ функции иностранного агента) Анастасия Васильева задержана сотрудниками полиции возле офиса профсоюза. Об этом сообщил Олег Степанов, экс-координатор штаба блогера Алексея Навального в Москве (организация признана экстремистской и иноагентом, деятельность запрещена на территории РФ).
«Только что полиция задержала председателя профсоюза Альянс врачей Анастасию Васильеву около офиса», — написал он в своем telegram-канале. Причина задержания не называется.
URA.RU направило запрос в пресс-службу столичного главка МВД. Ответ к моменту публикации не поступил.
Ранее суд запретил Васильевой совершать определенные действия как обвиняемой по «санитарному делу». Позже ФСИН потребовал ее арестовать.
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