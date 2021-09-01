Задержана глава «Альянса врачей». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Профсоюзная организация «Альянс врачей». Свердловская область, село Кадниково, васильева анастасия
Анастасию Васильеву задержали возле офиса Фото:

Председатель союза «Альянс врачей» (выполняет в РФ функции иностранного агента) Анастасия Васильева задержана сотрудниками полиции возле офиса профсоюза. Об этом сообщил Олег Степанов, экс-координатор штаба блогера Алексея Навального в Москве (организация признана экстремистской и иноагентом, деятельность запрещена на территории РФ).

«Только что полиция задержала председателя профсоюза Альянс врачей Анастасию Васильеву около офиса», — написал он в своем telegram-канале. Причина задержания не называется.

URA.RU направило запрос в пресс-службу столичного главка МВД. Ответ к моменту публикации не поступил.

Ранее суд запретил Васильевой совершать определенные действия как обвиняемой по «санитарному делу». Позже ФСИН потребовал ее арестовать.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...