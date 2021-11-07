В Подмосковье задержали сбежавшего из психбольницы убийцу

Осужденный сбежал после конфликта с охраной (архивное фото) Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Чехове (Подмосковье) задержали пациента, который сбежал из психиатрической больницы. Он был осужден за убийство и находился там на лечении.

«Пойман убийца, который сбежал из психиатрической больницы. В Подмосковье из психиатрической больницы закрытого типа сбежал пациент, который был осужден за убийство и находился на лечении. Побег был совершен из психбольницы №5, расположенной в селе Троицкое Чеховского района», — передает telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

Ранее стало известно, что из психиатрической клиники Подмосковья сбежал особо опасный преступник. У него есть судимость за убийство по части первой статьи 105 УК РФ. Мужчина сбежал после конфликта с охраной, полиция объявила его в розыск.