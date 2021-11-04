Из психбольницы в подмосковном Чехове сбежал особо опасный преступник — 33-летний Александр Кутозов. Он был осужден за убийство (ч.1 ст. 105 УК РФ) и признан невменяемым.
«Пациент сбежал около 11 часов утра после конфликта с охраной. Полицейские призывают местных жителей быть бдительными», — сообщает telegram-канал «112».
Сейчас ведется розыск беглеца. Ориентировка на него передана всем отделениям органов внутренних дел в области. У сбежавшего 33-летнего мужчины диагностировано психическое расстройство, отмечает агентство Nation News.
По информации «112», побег Кутозова — далеко не первое аналогичное происшествие в чеховской больнице. В 2003 после нападения на медсестру отсюда сбежал осужденный за изнасилование и убийство. В 2006 году совершили побег сразу девять пациентов, которые находились под следствием по тяжким статьям. В 2013 году удалось скрыться двум отбывающим лечение по решению суда.
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