04 ноября 2021

Из психбольницы в Подмосковье сбежал невменяемый убийца. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения по делу заместителя начальника департамента земельных отношений Перми Павла Пахунова. Мотовилихинский районный суд. Пермь, скамья подсудимых, наручники
Это уже не первый побег преступников из больницы Фото:

Из психбольницы в подмосковном Чехове сбежал особо опасный преступник — 33-летний Александр Кутозов. Он был осужден за убийство (ч.1 ст. 105 УК РФ) и признан невменяемым.

«Пациент сбежал около 11 часов утра после конфликта с охраной. Полицейские призывают местных жителей быть бдительными», — сообщает telegram-канал «112».

Сейчас ведется розыск беглеца. Ориентировка на него передана всем отделениям органов внутренних дел в области. У сбежавшего 33-летнего мужчины диагностировано психическое расстройство, отмечает агентство Nation News.

По информации «112», побег Кутозова — далеко не первое аналогичное происшествие в чеховской больнице. В 2003 после нападения на медсестру отсюда сбежал осужденный за изнасилование и убийство. В 2006 году совершили побег сразу девять пациентов, которые находились под следствием по тяжким статьям. В 2013 году удалось скрыться двум отбывающим лечение по решению суда.

Ориентировка на беглеца
Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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