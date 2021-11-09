Минимальный размер пенсии в Москве составляет 21 193 рублей в месяц. В соцсетях россияне возмутились разницей выплат столичных пенсионеров и людей, проживающих в других регионах страны.
«Московские пенсии продолжают расти. А у моей мамы 14 тысяч рублей пенсия была, еле-еле концы с концами сводила. Всегда перед выбором — еда или лекарства. Не представляю, как нормально жить на такую сумму», — написала пользовательница TikTok macnaget.
Недовольство россиянки поддержали другие жители разных регионов страны. Некоторые считают, что не доживут до пенсии, а кто-то и вовсе советует обращаться к губернаторам с требованием повысить пенсионные выплаты вслед за Москвой.
Некоторые россияне считают, что все регионы обязаны снабжать деньгами Москву
TikTok
Кто-то предсказал вымирание пенсионеров в регионах из-за низких выплат
TikTok
Россияне обвиняют власти Москвы в присвоение бюджета страны
TikTok
Пользователи считают, что не доживут до пенсии
TikTok
Москвичи посоветовали обратиться к региональным губернаторам с просьбой повысить пенсии