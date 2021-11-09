В соцсетях возмущены разницей пенсий в Москве и остальной России. «В регионах умирать что ли?»

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Центральное отделение почты во время карантина. Тюмень, почта, пенсия, деньги, наличные
Россияне возмутились повышением московских пенсий Фото:

Минимальный размер пенсии в Москве составляет 21 193 рублей в месяц. В соцсетях россияне возмутились разницей выплат столичных пенсионеров и людей, проживающих в других регионах страны.

«Московские пенсии продолжают расти. А у моей мамы 14 тысяч рублей пенсия была, еле-еле концы с концами сводила. Всегда перед выбором — еда или лекарства. Не представляю, как нормально жить на такую сумму», — написала пользовательница TikTok macnaget.

Недовольство россиянки поддержали другие жители разных регионов страны. Некоторые считают, что не доживут до пенсии, а кто-то и вовсе советует обращаться к губернаторам с требованием повысить пенсионные выплаты вслед за Москвой.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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