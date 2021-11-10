Экс-депутат Госдумы предрек обнищание пенсионеров

Изменения в худшую сторону осуществляются запланировано, заявляет экс-депутат Фото: Анна Майорова © URA.RU

Экс-депутат партии «Справедливая Россия» Олег Шеин раскритиковал новый проект закона о бюджете пенсионного фонда, внесенный правительством РФ в Госдуму. По его мнению, нововведения приведут к обнищанию пенсионеров. Свою позицию экс-депутат высказал в telegram-канале.

«Пенсия приблизится к порогу нищеты. Все что ни делается, делается совершенно планово, делается абсолютно умышленно. Потому что деньги к деньгам», — сообщил Шеин в своем telegram. Согласно новому проекту закона о бюджете ПФР, объем средств, направленных из федерального бюджета в пенсионный фонд уменьшится более чем на триллион рублей (4.8 триллионов в этом году против против 3.6 триллионов в следующем) отметил экс-депутат. Вследствие этого соотношение между пенсией и прожиточным минимумом сократиться на 11% к 2024 году. То есть пенсия будет выше прожиточного минимума на 69%, сейчас этот показатель составляет 80%.

Кроме того Шеин раскритиковал пенсионную реформу и заявил, что из-за повышения пенсионного возраста число пенсионеров в России сократится на 400 тыс. к следующему году. Также экс-депутат говорит, что вследствие реформы пенсия выросла незначительно, вопреки ожиданиям. «Средняя пенсия возрастет на 6%, а инфляция официально 4,5%, разница 1,5%, 200 рублей в месяц — это ради чего у миллионов граждан РФ отняли право на пенсию», — заявляет он.

Ранее депутат от партии «Яблоко» Борис Вишневский раскрыл обман сторонников пенсионной реформы. Депутат заявил, что реальные пенсии в РФ после реализации пенсионной реформы снизились, что идет вразрез со словами сторонников данной реформы.