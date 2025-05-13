Кабмин запретил россиянам заводить слонов, медведей и окуней

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, запрещающее россиянам держать 121 вид животных, который состоит из медведей, слонов, окуней и других зверей. Документ ограничивает содержание этих животных частными лицами.
«В документе перечисляется 121 разновидность, попадающая под ограничение», — сообщает ТАСС. В список вошли опасные пресмыкающиеся: ядовитые змеи, крупные ящерицы и черепахи с панцирем более 30 см, а также все виды крокодилов.
Самую большую группу в перечне составляют млекопитающие, включая львов, слонов, носорогов и приматов. Также в список внесены волки, лисы и медведи, которые традиционно обитают на территории России. Исключения сделаны только для зоопарков, цирков и других специализированных учреждений.
Запрет распространяется на крупных рыб, таких как акулы и морские окуни длиной свыше 1,5 м, а также на морских млекопитающих. В перечень включены и некоторые птицы, паукообразные и земноводные.
В 2019 году правительство уже утверждало подобный перечень животных, который теперь обновили согласно закону об ответственном обращении с животными от декабря 2018 года. Обновленные правила начнут действовать с 1 сентября 2025 года и сохранят силу в течение шести лет.
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