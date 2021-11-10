10 ноября 2021

Пермскому бизнесу вернут часть денег за покупку отечественного ПО

© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбургский Метрополитен во время пандемии коронавируса COVID-19. Екатеринбург, ноутбук, тепловизор, эпидемия, общественный транспорт, метрополитен, метро, компьютер
Компенсацией смогут воспользоваться только объекты малого и среднего бизнеса Фото:

Пермские предприниматели и компании смогут закупать отечественное программное обеспечение и получать 50% стоимости обратно. Об этом сообщает сайт администрации губернатора и правительства Пермского края.

«Компании смогут приобретать отечественное программное обеспечение (ПО) вдвое дешевле благодаря компенсации 50% стоимости лицензии производителям», — сообщается на сайте. Такая мера поддержки реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика РФ», поэтому компенсацию могут получать предприниматели по всей стране.

Вернуть половину стоимости смогут только малый и средний бизнес и при условии покупки следующего ПО: системное, промышленное, прикладное, коммуникационное программное обеспечение, программное обеспечение средств электронного документооборота, средства управления процессами организации и обработки и визуализации массивов данных. Также приобретаемое программное обеспечение должно быть включено в единый реестр российских программ и баз данных. Такая программа поддержки будет действовать до 2024 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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