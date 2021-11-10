Компенсацией смогут воспользоваться только объекты малого и среднего бизнеса Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пермские предприниматели и компании смогут закупать отечественное программное обеспечение и получать 50% стоимости обратно. Об этом сообщает сайт администрации губернатора и правительства Пермского края.

«Компании смогут приобретать отечественное программное обеспечение (ПО) вдвое дешевле благодаря компенсации 50% стоимости лицензии производителям», — сообщается на сайте. Такая мера поддержки реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика РФ», поэтому компенсацию могут получать предприниматели по всей стране.

Вернуть половину стоимости смогут только малый и средний бизнес и при условии покупки следующего ПО: системное, промышленное, прикладное, коммуникационное программное обеспечение, программное обеспечение средств электронного документооборота, средства управления процессами организации и обработки и визуализации массивов данных. Также приобретаемое программное обеспечение должно быть включено в единый реестр российских программ и баз данных. Такая программа поддержки будет действовать до 2024 года.