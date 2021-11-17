«Дочка» «Сбера» построит логистический центр под Пермью

«Сберлогистика» может построить центры на шоссе Космонавтов или во Фролах Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Сберлогистика» и «Красное&Белое» ищут площадки для под логистические комплексы в Пермском районе. Участки, которые планируют использовать для создания логистических центров, компании не разглашают.

«Сервис доставки „Сберлогистика“ и ритейлер „Красное & белое“ планируют строительство логистических центров для собственных нужд в Пермском районе», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на свои источники. По мнению экспертов, самыми популярным направлениями для складской недвижимости являются участки в районе Краснокамска и Нестюково.

Площадки, где компании планируют разместить склады, не разглашаются, но по информации источников издания, «Сберлогистика» рассматривает «Форум-групп» во Фролах, на шоссе Космонавтов и других местах. Также сообщается, что соинвестором «Сберлогистики» в строительстве складского комплекса является «ГУН Девелопмент».

Также по сообщению издания, в «ГУН Девелопмент» подтвердили, что компания совместно со «Сберлогистикой» ищет уже готовый построенный логистический комплекс, чтобы его арендовать. Местоположение площадок не раскрывается. Помимо этого «ГУН Девелопмент» ведет переговоры по строительству распределительных центров с Ozon, Wildberries и «Яндекс».