18 ноября 2021
17 ноября 2021

Пермские больницы планируют вернуть из ковидных зон

© Служба новостей «URA.RU»
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Денис Проценко в инфекционном госпитале. Красная зона. Челябинск, медсестра, медик, эпидемия, медицина, врачи, защитная одежда, доктор, коронавирус, сиз, ковид, противочумной костюм, красная зона, инфекционный центр, ковидный госпиталь, средства индивидуальной защиты
Многие врачи на следующей неделе смогут вернуться к оказанию плановой помощи Фото:
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Коронавирус COVID-19

В Перми несколько стационаров планируют вернуть в обычный режим работы для оказания плановой медицинской помощи. Освободить больницы от коронавирусных пациентов возможно уже на следующей неделе, если не вернется рост заболеваемости, заявила министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень.

«Со следующей недели в обычный режим работы хотим перевести больницу им. Граля, Краевую детскую, госпиталь ветеранов и хирургический корпус шестой больницы. Мы это сделаем, если положительная тенденция к снижению будет продолжаться», — сказала министр на брифинге для СМИ.

По ее словам, введенные ограничения, в том числе временный локдаун и система QR-кодов, значительно снизили нагрузку на систему здравоохранения. Это уже позволило освободить для оказания плановой помощи 1,5 тысячи коек. Также значительно снизилось число обращений за скорой и неотложной помощью.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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