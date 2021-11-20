Аналитики назвали товары, которые подешевеют к Новому году

Цена на товары с символикой Нового года и шампанское снизятся перед праздниками, отметила Елена Мясникова Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В России перед Новым годом могут снизиться цены на кондитерские товары в подарочных наборах, а также шампанское, игристые вина и цитрусовые. Такой прогноз составили аналитики. Также россияне смогут выгодно закупиться товарами из зимней коллекции — магазинам нужно будет освободить место на полках для новых поступлений.

«Стараясь избежать затаривания и, как следствие, ненужных издержек, магазины сбывают сезонный товар с существенными скидками, объявляются так называемые акции. В качестве таких акционных продуктов торговые сети предлагают шампанское и игристые вина, конфеты, фрукты (апельсины, мандарины, сезонные яблоки), учитывая повышенный спрос на них перед Новым Годом», — приводит «Прайм» слова доцента кафедры ресторанного бизнеса РЭУ имени Плеханова Елены Мясниковой.

Цена на кондитерские изделия в подарочных упаковках также снизится. Это связано с тем, что товары с символикой Нового года станут неактуальными после праздников. При этом длительного хранения данные продукты не выдержат, уточнила Мясникова.

Доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Плеханова Светлана Казанцева советует россиянам обратить внимание на товары для дачи, а также зимние коллекции одежды и обуви. По ее словам, магазины будут выставлять их со скидкой, чтобы освободить место для новых поступлений весной.

Также со второй половины ноября супермаркеты и сетевые магазины традиционно запускают сезонные предложения и обновляют перечень товаров со скидками. Это приведет к снижению цен на массу товаров — от бытовой химии до бакалеи и молочных продуктов, напомнил руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Ранее Росстат перечислил продукты, которые сильнее всего подорожали с начала 2021 года. В частности, сильно выросли цены на составляющие «борщевого набора»: капусту белокочанную (86,2%), картофель (50%), свеклу (30,1%), морковь (30,5%). Эти же продукты были самими подорожавшими в середине года, по анализу Росстата. В «Руспродсоюзе» связали это с затяжной зимой в регионах страны.