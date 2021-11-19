19 ноября 2021

В Росстате назвали топ подорожавших продуктов года

© Служба новостей «URA.RU»
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Торговый центр. Курган, торговый центр, продукты, покупатели, торговая сеть, магазин
Больше всего в цене выросли некоторые овощи Фото:
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Экономический кризис 2020-2021

С начала 2021 года в России сильнее всего подорожали продукты из «борщевого набора» — капуста белокочаная, картофель, свекла, морковь. Об этом сообщили в Росстате.

«В январе—октябре 2021 года в России самое значительное снижение цен зафиксировано на свежие огурцы, яблоки, пшено, виноград и свежие грибы. За тот же период больше всего подорожали: капуста белокочанная свежая (86,2 процента), картофель (50 процентов), морковь (30,5 процента), свекла (30,1 процента), куры охлажденные и мороженые (26,3 процента)», — рассказали «Вечерней Москве в ведомстве.

Эти же продукты были самими подорожавщими в середине года, по анализу Росстата. Тогда сообщалось, что морковь подорожала на 150%, капуста — почти на 89%, лук — на 35%, картофель — на 80,4%. В «Руспродсоюзе» связали это с затяжной зимой в регионах страны. Российские власти предложили проводить ярмарки в городах, чтобы снизить стоимость «борщевого набора».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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