В Росстате назвали топ подорожавших продуктов года

Больше всего в цене выросли некоторые овощи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2021

С начала 2021 года в России сильнее всего подорожали продукты из «борщевого набора» — капуста белокочаная, картофель, свекла, морковь. Об этом сообщили в Росстате.

«В январе—октябре 2021 года в России самое значительное снижение цен зафиксировано на свежие огурцы, яблоки, пшено, виноград и свежие грибы. За тот же период больше всего подорожали: капуста белокочанная свежая (86,2 процента), картофель (50 процентов), морковь (30,5 процента), свекла (30,1 процента), куры охлажденные и мороженые (26,3 процента)», — рассказали «Вечерней Москве в ведомстве.

Эти же продукты были самими подорожавщими в середине года, по анализу Росстата. Тогда сообщалось, что морковь подорожала на 150%, капуста — почти на 89%, лук — на 35%, картофель — на 80,4%. В «Руспродсоюзе» связали это с затяжной зимой в регионах страны. Российские власти предложили проводить ярмарки в городах, чтобы снизить стоимость «борщевого набора».