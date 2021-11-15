Российских военных привлекли к борьбе с коронавирусом

На борьбу с коронавирусом направили военные силы. Для производителей кислорода государство выделило 5 вагонов-цистерн, находящихся на балансе воинской части, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
«Используются возможности Министерства обороны. Производители кислорода смогут до конца января безвозмездно использовать 5 вагонов-цистерн, которые находятся на балансе одной из воинских частей. Так можно будет быстрее доставлять кислород в регионы», — заявил глава правительства на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом. Сообщение приводит официальный telegram-канал правительства.
Помимо военных сил используются и другие ресурсы, сообщил Мишустин. Так, предоставляются средства для закупки лекарств, производится отслеживание доступности в регионах кислорода и медикаментов, действие регистрационных удостоверений и разрешений на временное обращение препаратов продлено до конца 2022 года.
Ранее сообщалось, что в Вооруженных силах РФ для борьбы с коронавирусом в российских регионах сформирован специальный отряд, состоящий из медработников. В состав резерва входят девять медицинских отрядов специального назначения, девять мобильных госпиталей и 100 врачебно-сестринских бригад. По заявлению Минобороны РФ, в резерве находятся военнослужащие, которые имеют опыт лечения пациентов с COVID-19.
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