С умершей экс-редактором Е1 простились коллеги со всей России. «Без тебя мы осиротели»

02 декабря 2021 в 14:34 Размер текста - 17 +

На прощание с Наталией Поповой пришли около ста человек Фото: Владимир Андреев © URA.RU На прощание с экс-редактором портала Е1.ru Наталией Поповой приехали около ста человек, среди которых были коллеги из разных регионов РФ, работавшие с ней. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с церемонии. «Проститься с Наталией Поповой приехали коллеги-журналисты из разных регионов России. Близкие и друзья умершей заполнили большой зал прощания», — рассказал корреспондент агентства. Бывший редактор Е1.ru Ринат Низамов на церемонии признался, что его жизнь не станет прежней после смерти Поповой. «Наташа, без тебя мы осиротели. Ты была нашей мамой. Прости нас, что не уберегли», — обратился к умершей Низамов. Прощальные речи произнесли друзья, родственники и коллеги Поповой. Все они отмечали, что знали ее как жизнерадостного и остроумного человека, которая всегда помогала и находила выход из самых сложных ситуаций. Наталия Попова перестала выходить на связь с 15 ноября. Коллеги рассказали, что она собиралась уехать на отдых в октябре, однако 29 ноября ее нашли мертвой. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

На прощание с экс-редактором портала Е1.ru Наталией Поповой приехали около ста человек, среди которых были коллеги из разных регионов РФ, работавшие с ней. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с церемонии. «Проститься с Наталией Поповой приехали коллеги-журналисты из разных регионов России. Близкие и друзья умершей заполнили большой зал прощания», — рассказал корреспондент агентства. Бывший редактор Е1.ru Ринат Низамов на церемонии признался, что его жизнь не станет прежней после смерти Поповой. «Наташа, без тебя мы осиротели. Ты была нашей мамой. Прости нас, что не уберегли», — обратился к умершей Низамов. Прощальные речи произнесли друзья, родственники и коллеги Поповой. Все они отмечали, что знали ее как жизнерадостного и остроумного человека, которая всегда помогала и находила выход из самых сложных ситуаций. Наталия Попова перестала выходить на связь с 15 ноября. Коллеги рассказали, что она собиралась уехать на отдых в октябре, однако 29 ноября ее нашли мертвой.