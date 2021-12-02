На англоязычном сайте Reddit, где пользователи читают и обсуждают любую информацию, появился пост-вопрос о вероятности вступления России в состав Евросоюза в прошлом. Многие комментаторы очень тепло отнеслись к интересу автора поста, заявив, что это было бы интересно в реальности. Другие же, наоборот, хотели бы видеть РФ автономной, ни от кого не зависящей страной.
Европейцы считают РФ развивающейся страной
Скрин с сайта Reddit
Кто-то, наоборот. очень жалуется на Евросоюз
Скрин с сайта Reddit
Другие убеждены, что это объединение стран слишком коррумпировано для России
Скрин с сайта Reddit
Комментариев о минусах пребывания в Евросоюзе все больше
Скрин с сайта Reddit
А вот некоторые пользователи выступили за частичную независимость России. Если она окажется в ЕС, то пусть будет в таком же статусе, как северные страны и независимая Швейцария
Скрин с сайта Reddit
Пользователи сайта уверены, что Запад предал Россию
Скрин с сайта Reddit
Комментаторы вспоминают историю…
Скрин с сайта Reddit
…в то время, как другие жители иностранных государств убеждены, что вступление РФ в ЕС было бы невыносимым проигрышем для США
Скрин с сайта Reddit
Ранее стало известно, что одна из стран НАТО — Норвегия — потребовала от своих союзников держаться подальше от границ с Россией. Новое правительство хочет, чтобы корабли и самолеты стран НАТО находились на некотором расстоянии от пограничных норвежско-российских регионов.
На англоязычном сайте Reddit, где пользователи читают и обсуждают любую информацию, появился пост-вопрос о вероятности вступления России в состав Евросоюза в прошлом. Многие комментаторы очень тепло отнеслись к интересу автора поста, заявив, что это было бы интересно в реальности. Другие же, наоборот, хотели бы видеть РФ автономной, ни от кого не зависящей страной. Ранее стало известно, что одна из стран НАТО — Норвегия — потребовала от своих союзников держаться подальше от границ с Россией. Новое правительство хочет, чтобы корабли и самолеты стран НАТО находились на некотором расстоянии от пограничных норвежско-российских регионов.