Европейцы позавидовали России, которая не вступила в ЕС. «Слишком коррумпирован для России»

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Саммит Россия-ЕС. Приезд гостей и пленарное заседание. Екатеринбург, саммит россия-ес
Некоторые вспомнили, что в 2000 годах президент РФ Владимир Путин хотел, чтобы РФ вступила в НАТО Фото:

На англоязычном сайте Reddit, где пользователи читают и обсуждают любую информацию, появился пост-вопрос о вероятности вступления России в состав Евросоюза в прошлом. Многие комментаторы очень тепло отнеслись к интересу автора поста, заявив, что это было бы интересно в реальности. Другие же, наоборот, хотели бы видеть РФ автономной, ни от кого не зависящей страной.

Европейцы считают РФ развивающейся страной
Кто-то, наоборот. очень жалуется на Евросоюз
Другие убеждены, что это объединение стран слишком коррумпировано для России
Комментариев о минусах пребывания в Евросоюзе все больше
А вот некоторые пользователи выступили за частичную независимость России. Если она окажется в ЕС, то пусть будет в таком же статусе, как северные страны и независимая Швейцария
Пользователи сайта уверены, что Запад предал Россию
Комментаторы вспоминают историю…
…в то время, как другие жители иностранных государств убеждены, что вступление РФ в ЕС было бы невыносимым проигрышем для США

Ранее стало известно, что одна из стран НАТО — Норвегия — потребовала от своих союзников держаться подальше от границ с Россией. Новое правительство хочет, чтобы корабли и самолеты стран НАТО находились на некотором расстоянии от пограничных норвежско-российских регионов.

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На англоязычном сайте Reddit, где пользователи читают и обсуждают любую информацию, появился пост-вопрос о вероятности вступления России в состав Евросоюза в прошлом. Многие комментаторы очень тепло отнеслись к интересу автора поста, заявив, что это было бы интересно в реальности. Другие же, наоборот, хотели бы видеть РФ автономной, ни от кого не зависящей страной. Ранее стало известно, что одна из стран НАТО — Норвегия — потребовала от своих союзников держаться подальше от границ с Россией. Новое правительство хочет, чтобы корабли и самолеты стран НАТО находились на некотором расстоянии от пограничных норвежско-российских регионов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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