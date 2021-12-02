Европейцы позавидовали России, которая не вступила в ЕС. «Слишком коррумпирован для России»

02 декабря 2021 в 21:17 Размер текста - 17 +

Некоторые вспомнили, что в 2000 годах президент РФ Владимир Путин хотел, чтобы РФ вступила в НАТО Фото: Александр Мамаев © URA.RU На англоязычном сайте Reddit, где пользователи читают и обсуждают любую информацию, появился пост-вопрос о вероятности вступления России в состав Евросоюза в прошлом. Многие комментаторы очень тепло отнеслись к интересу автора поста, заявив, что это было бы интересно в реальности. Другие же, наоборот, хотели бы видеть РФ автономной, ни от кого не зависящей страной. Европейцы считают РФ развивающейся страной Скрин с сайта Reddit Кто-то, наоборот. очень жалуется на Евросоюз Скрин с сайта Reddit Другие убеждены, что это объединение стран слишком коррумпировано для России Скрин с сайта Reddit Комментариев о минусах пребывания в Евросоюзе все больше Скрин с сайта Reddit А вот некоторые пользователи выступили за частичную независимость России. Если она окажется в ЕС, то пусть будет в таком же статусе, как северные страны и независимая Швейцария Скрин с сайта Reddit Пользователи сайта уверены, что Запад предал Россию Скрин с сайта Reddit Комментаторы вспоминают историю… Скрин с сайта Reddit …в то время, как другие жители иностранных государств убеждены, что вступление РФ в ЕС было бы невыносимым проигрышем для США Скрин с сайта Reddit Ранее стало известно, что одна из стран НАТО — Норвегия — потребовала от своих союзников держаться подальше от границ с Россией. Новое правительство хочет, чтобы корабли и самолеты стран НАТО находились на некотором расстоянии от пограничных норвежско-российских регионов. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

На англоязычном сайте Reddit, где пользователи читают и обсуждают любую информацию, появился пост-вопрос о вероятности вступления России в состав Евросоюза в прошлом. Многие комментаторы очень тепло отнеслись к интересу автора поста, заявив, что это было бы интересно в реальности. Другие же, наоборот, хотели бы видеть РФ автономной, ни от кого не зависящей страной. Ранее стало известно, что одна из стран НАТО — Норвегия — потребовала от своих союзников держаться подальше от границ с Россией. Новое правительство хочет, чтобы корабли и самолеты стран НАТО находились на некотором расстоянии от пограничных норвежско-российских регионов.