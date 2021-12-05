05 декабря 2021
04 декабря 2021
03 декабря 2021

Жительницам ХМАО заплатят 15 тысяч рублей в новом году. Условие

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города зимой. Сургут, материнство, мама с коляской
Для получения выплаты первый ребенок должен родиться не раньше 1 января 2022 года Фото:

В ХМАО получить единовременную выплату в размере 15 тысяч рублей смогут женщины, которые до 35 лет родили первого ребенка в 2022 году. Льгота начинает действовать с 1 января следующего года. Соответственно, те женщины, которые родили первенца до 2022 года, получить выплату не смогут. Об этом URA.RU рассказала глава департамента социального развития ХМАО Тереза Пономарева.

«Выплату в 15 тысяч рублей получат только те женщины, которые в первый раз родили ребенка после 1 января в 2022 году. Те, кто родил раньше, не смогут получить выплату. При этом матери должны быть моложе 35 лет на момент родов», — сказала Пономарева.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО ускорили получение социальных выплат. Так, соцпособия за январь 2022 года будут досрочно выплачены в декабре 2021-го.

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В ХМАО получить единовременную выплату в размере 15 тысяч рублей смогут женщины, которые до 35 лет родили первого ребенка в 2022 году. Льгота начинает действовать с 1 января следующего года. Соответственно, те женщины, которые родили первенца до 2022 года, получить выплату не смогут. Об этом URA.RU рассказала глава департамента социального развития ХМАО Тереза Пономарева. «Выплату в 15 тысяч рублей получат только те женщины, которые в первый раз родили ребенка после 1 января в 2022 году. Те, кто родил раньше, не смогут получить выплату. При этом матери должны быть моложе 35 лет на момент родов», — сказала Пономарева. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО ускорили получение социальных выплат. Так, соцпособия за январь 2022 года будут досрочно выплачены в декабре 2021-го.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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