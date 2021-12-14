14 декабря 2021

В Европе предложили изменить Шенгенскую зону из-за COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, документы к совещанию, документы к заседанию
Еврокомиссия выступила за изменения в Шенгенское пространство Фото:

Европейская комиссия (ЕК) предложила внести изменения в Шенгенское пространство из-за пандемии коронавируса и ситуации на границе Белоруссии. Об этом сообщили в ЕК.

«Предлагаемые изменения нацелены на усиление координации внутри ЕС, позволят государствам получить улучшенные инструменты для противостояния сложностям в управлении общими внешними границами ЕС, а также внутренними границами в Шенгенском пространстве», — написано в документе, вышедшем на сайте ЕК. Изменения опубликованы 14 декабря.

Сообщается, что ЕК предложила сократить число действующих КПП, усилить меры по охране внешней границы ЕС и начать рассматривать заявки беженцев на предоставление убежища на приграничной территории. Кроме того, члены комиссии заявили о намерении минимизировать ограничения по передвижению внутри Шенгенской зоны. Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йохансон пообещала, что ЕК будет тщательно следить за тем, чтобы ограничения проводились только после общей оценки ситуации и лишь на определенный срок.

Президент Франции Эмманюэль Макрон 9 декабря предупредил, что страна начнет реформу Шенгенской зоны, так как Европа нуждается в лучшей защите своих границ, пишут «Известия». Вторым приоритетом он назвал создание механизма экстренной помощи приграничным странам в кризисных ситуациях.

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Европейская комиссия (ЕК) предложила внести изменения в Шенгенское пространство из-за пандемии коронавируса и ситуации на границе Белоруссии. Об этом сообщили в ЕК. «Предлагаемые изменения нацелены на усиление координации внутри ЕС, позволят государствам получить улучшенные инструменты для противостояния сложностям в управлении общими внешними границами ЕС, а также внутренними границами в Шенгенском пространстве», — написано в документе, вышедшем на сайте ЕК. Изменения опубликованы 14 декабря. Сообщается, что ЕК предложила сократить число действующих КПП, усилить меры по охране внешней границы ЕС и начать рассматривать заявки беженцев на предоставление убежища на приграничной территории. Кроме того, члены комиссии заявили о намерении минимизировать ограничения по передвижению внутри Шенгенской зоны. Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йохансон пообещала, что ЕК будет тщательно следить за тем, чтобы ограничения проводились только после общей оценки ситуации и лишь на определенный срок. Президент Франции Эмманюэль Макрон 9 декабря предупредил, что страна начнет реформу Шенгенской зоны, так как Европа нуждается в лучшей защите своих границ, пишут «Известия». Вторым приоритетом он назвал создание механизма экстренной помощи приграничным странам в кризисных ситуациях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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