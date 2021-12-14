В Европе предложили изменить Шенгенскую зону из-за COVID

15 декабря 2021 в 05:20 Размер текста - 17 +

Еврокомиссия выступила за изменения в Шенгенское пространство Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Европейская комиссия (ЕК) предложила внести изменения в Шенгенское пространство из-за пандемии коронавируса и ситуации на границе Белоруссии. Об этом сообщили в ЕК. «Предлагаемые изменения нацелены на усиление координации внутри ЕС, позволят государствам получить улучшенные инструменты для противостояния сложностям в управлении общими внешними границами ЕС, а также внутренними границами в Шенгенском пространстве», — написано в документе, вышедшем на сайте ЕК. Изменения опубликованы 14 декабря. Сообщается, что ЕК предложила сократить число действующих КПП, усилить меры по охране внешней границы ЕС и начать рассматривать заявки беженцев на предоставление убежища на приграничной территории. Кроме того, члены комиссии заявили о намерении минимизировать ограничения по передвижению внутри Шенгенской зоны. Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йохансон пообещала, что ЕК будет тщательно следить за тем, чтобы ограничения проводились только после общей оценки ситуации и лишь на определенный срок. Президент Франции Эмманюэль Макрон 9 декабря предупредил, что страна начнет реформу Шенгенской зоны, так как Европа нуждается в лучшей защите своих границ, пишут «Известия». Вторым приоритетом он назвал создание механизма экстренной помощи приграничным странам в кризисных ситуациях. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Европейская комиссия (ЕК) предложила внести изменения в Шенгенское пространство из-за пандемии коронавируса и ситуации на границе Белоруссии. Об этом сообщили в ЕК. «Предлагаемые изменения нацелены на усиление координации внутри ЕС, позволят государствам получить улучшенные инструменты для противостояния сложностям в управлении общими внешними границами ЕС, а также внутренними границами в Шенгенском пространстве», — написано в документе, вышедшем на сайте ЕК. Изменения опубликованы 14 декабря. Сообщается, что ЕК предложила сократить число действующих КПП, усилить меры по охране внешней границы ЕС и начать рассматривать заявки беженцев на предоставление убежища на приграничной территории. Кроме того, члены комиссии заявили о намерении минимизировать ограничения по передвижению внутри Шенгенской зоны. Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йохансон пообещала, что ЕК будет тщательно следить за тем, чтобы ограничения проводились только после общей оценки ситуации и лишь на определенный срок. Президент Франции Эмманюэль Макрон 9 декабря предупредил, что страна начнет реформу Шенгенской зоны, так как Европа нуждается в лучшей защите своих границ, пишут «Известия». Вторым приоритетом он назвал создание механизма экстренной помощи приграничным странам в кризисных ситуациях.