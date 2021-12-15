Пермяки оказались самыми большими противниками QR-кодов в России

Поддерживают QR-коды около половины вакцинированных и 7% непривитых Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

В Пермском крае оказалась самая малая доля поддерживающих антиковидные ограничения и QR-коды в России. Таким исследованием с URA.RU поделились аналитики компании HeadHunter.

«Всего 12% жителей Пермского края поддержали бы введение жестких ограничений для непривитых. Это самая низкая доля в стране», — сообщается в исследовании. 16% пермяков поддерживают введение QR-кодов, что также является самым низким показателем по итогам исследования.

Во основном QR-коды поддерживают вакцинированные (около половины), а среди непривитых — только 7%. В целом не поддерживают такую меру 78% пермяков. Среди профессий QR-коды наиболее популярны у врачей (51%), сотрудники банковской сферы (45%), сферы закупок (43%), представители сферы маркетинга, коммуникаций и рекламы (43%), сотрудники образовательной сферы (42%), журналисты (42%), топ-менеджеры (36%).

Также отмечается, что только около трети пермяков (32%) обеспокоены высокими темпами заражения коронавирусом в регионе. 40% жителей края в принципе никогда не испытывали страх перед вирусом, а 4% вовсе считают инфекцию заговором.