В Перми появится сквер в честь легендарного баскетбольного клуба

В честь баскетбольного клуба «Урал-Грейт» хотят назвать сквер на набережной в Перми. Он расположен на участке от Речного вокзала до грузового порта. Предложение рассмотрят на Общественном совете по топонимике.
«Для рассмотрения на Общественном совете по топонимике при главе Перми поступило предложение о присвоении скверу на нижней части набережной Камы от Речного вокзала до грузового порта (включая откосы до отвода железной дороги) наименования „Сквер Урал-Грейт“. Жители города, организации и иные заинтересованные лица могут направлять мнения по данному предложению в департамент культуры и молодежной политики», — говорится в документе на сайте мэрии Перми.
БК «Урал-Грейт» был создан в 1995 году на базе команды «Политехник» Пермского политехнического института. В 1999 году команду возглавил легенда советского баскетбола Сергей Белов. В честь него установлена памятная плита на Аллее Доблести и Славы Перми. Недавно его имя решили присвоить краевому колледжу олимпийского резерва.
Клуб дважды становился чемпионом России по баскетболу. Позднее у него возникли финансовые трудности, тренерам и игрокам перестали платить зарплату. В 2009 году «Урал-Грейт» прекратил свое существование.
Ранее URA.RU рассказывало, что сквер в центре Перми хотят назвать «Вишневый сад». Речь идет об участке в 64 квартале эспланады между улицами Ленина, Крисанова, Петропавловской и Борчанинова.
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