В Черняевском лесу в Перми планируется масштабный ремонт

В Черняевском лесу в Перми планируют провести масштабный ремонт. На территории восстановят места отдыха, велосипедные и беговые дорожки, а также оборудуют комнату матери и ребенка. Общая стоимость работ оценивается в 6,4 млн рублей.
«Ремонт проведут на велосипедных маршрутах от остановки «Улица Одоевского» в сторону «Паутинки» и вдоль улицы Встречной. Для бегунов восстановят дорожки от «Золотых песков» до улицы Зои Космодемьянской, от «Чаши» до «Солнечной поляны», от «Паутинки» до СК Сухарева и от входа у СК Сухарева до перекрестка с аллеей «Меридиан». Завершить работы требуется до 30 октября 2025 года», — следует из техзадания на сайте госзакупок.
До 28 ноября 2025 года в лесу отремонтируют места отдыха. Работы проведут в КМО «Солнечная поляна», «Золотые пески», «Паутинка», на экотропах «С любовью, Лес» и «Дорога «домой», а также на улицах 9 мая, Зои Космодемьянской и Братьев Игнатовых.
Комнату матери и ребенка установят у входа на экотропу «Дорога домой». В ней появятся унитаз, раковина, стол, кресло для кормления и пеленальный столик, зеркало, розетки и крючок для одежды.
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