В Черняевском лесу в Перми планируется масштабный ремонт

В Черняевском лесу в Перми отремонтируют дорожки и места отдыха
© Служба новостей «URA.RU»
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В Черняевском лесу появится комната матери и ребенка
В Черняевском лесу появится комната матери и ребенка Фото:

В Черняевском лесу в Перми планируют провести масштабный ремонт. На территории восстановят места отдыха, велосипедные и беговые дорожки, а также оборудуют комнату матери и ребенка. Общая стоимость работ оценивается в 6,4 млн рублей.

«Ремонт проведут на велосипедных маршрутах от остановки «Улица Одоевского» в сторону «Паутинки» и вдоль улицы Встречной. Для бегунов восстановят дорожки от «Золотых песков» до улицы Зои Космодемьянской, от «Чаши» до «Солнечной поляны», от «Паутинки» до СК Сухарева и от входа у СК Сухарева до перекрестка с аллеей «Меридиан». Завершить работы требуется до 30 октября 2025 года», — следует из техзадания на сайте госзакупок.

До 28 ноября 2025 года в лесу отремонтируют места отдыха. Работы проведут в КМО «Солнечная поляна», «Золотые пески», «Паутинка», на экотропах «С любовью, Лес» и «Дорога «домой», а также на улицах 9 мая, Зои Космодемьянской и Братьев Игнатовых.

Комнату матери и ребенка установят у входа на экотропу «Дорога домой». В ней появятся унитаз, раковина, стол, кресло для кормления и пеленальный столик, зеркало, розетки и крючок для одежды.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Балатовском парке в Перми снова появятся заведения общепита. Сейчас власти города обсуждают с предпринимателями формат их работы. 

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В Черняевском лесу в Перми планируют провести масштабный ремонт. На территории восстановят места отдыха, велосипедные и беговые дорожки, а также оборудуют комнату матери и ребенка. Общая стоимость работ оценивается в 6,4 млн рублей. «Ремонт проведут на велосипедных маршрутах от остановки «Улица Одоевского» в сторону «Паутинки» и вдоль улицы Встречной. Для бегунов восстановят дорожки от «Золотых песков» до улицы Зои Космодемьянской, от «Чаши» до «Солнечной поляны», от «Паутинки» до СК Сухарева и от входа у СК Сухарева до перекрестка с аллеей «Меридиан». Завершить работы требуется до 30 октября 2025 года», — следует из техзадания на сайте госзакупок. До 28 ноября 2025 года в лесу отремонтируют места отдыха. Работы проведут в КМО «Солнечная поляна», «Золотые пески», «Паутинка», на экотропах «С любовью, Лес» и «Дорога «домой», а также на улицах 9 мая, Зои Космодемьянской и Братьев Игнатовых. Комнату матери и ребенка установят у входа на экотропу «Дорога домой». В ней появятся унитаз, раковина, стол, кресло для кормления и пеленальный столик, зеркало, розетки и крючок для одежды. Ранее URA.RU рассказывало, что в Балатовском парке в Перми снова появятся заведения общепита. Сейчас власти города обсуждают с предпринимателями формат их работы. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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