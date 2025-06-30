30 июня 2025

Полеты из Перми в Индию возобновятся в ноябре

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Полетная программа запланирована до марта 2026 года
Полетная программа запланирована до марта 2026 года Фото:

Пермяки смогут напрямую летать в Гоа (Индия) с ноября 2025 года. Это следует из данных системы поиска туров и отелей Tourvisor.

«Полетная программа запланирована с 12 ноября 2025 года по 18 марта 2026 года. Вылеты из Перми будут производиться один раз в 10-11 ночей. Время в пути составит порядка семи часов», — сообщается на сайте.

Рейсы запускает авиакомпания Azur Air. Стоимость тура из Перми на двоих начинается от 147,5 тысячи рублей за 10 ночей. Ранее полетная программа действовала до конца марта 2025 года. Сейчас полеты не запланированы, так как в Индии сезон дождей. 

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Пермяки смогут напрямую летать в Гоа (Индия) с ноября 2025 года. Это следует из данных системы поиска туров и отелей Tourvisor. «Полетная программа запланирована с 12 ноября 2025 года по 18 марта 2026 года. Вылеты из Перми будут производиться один раз в 10-11 ночей. Время в пути составит порядка семи часов», — сообщается на сайте. Рейсы запускает авиакомпания Azur Air. Стоимость тура из Перми на двоих начинается от 147,5 тысячи рублей за 10 ночей. Ранее полетная программа действовала до конца марта 2025 года. Сейчас полеты не запланированы, так как в Индии сезон дождей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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