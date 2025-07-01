Пермяк, принимавший участие в спецоперации, чудом уцелел на передовой благодаря собаке. Об этом мужчина рассказал корреспонденту URA.RU во время проведения мероприятия у памятника «Солдату России», посвященного Дню ветерана боевых действий (1 июля). Боец вспомнил, как в зоне СВО ему пришлось выручать своих товарищей, оставшихся без связи. В одну из февральских ночей пермяк отправился к сослуживцам, чтобы передать им батареи для раций, но на обратном пути заблудился.
«А ночи там темные. Условно, руку протяни — не видно. И вот иду я, значит, и тут чувствую: кто-то мне как будто наступает на пятки. Я резко разворачиваюсь, снимаю предохранитель с автомата. Дыхание слышу, но никого не видно. Почувствовал тепло [возле ног], кто-то ко мне подошел. Думаю, мало ли, зверь какой дикий. Голову потрогал, вроде меня не укусил. Руку протянул — облизал. Тут смекнул, что это собака. Я ей говорю: „Иди, иди, обратно. Здесь мины, опасно“. А потом подумал: видимо, ангел-хранитель пришел в виде собаки, чтобы помочь мне. Говорю: „Ну, раз пришел сюда, то веди меня туда, откуда пришел“. Уже в блиндаже смог использовать фонарик и разглядеть, что жизнь мне спас лабрадор», рассказал URA.RU пермяк.
Пермяк с позывным «Шульц» вспомнил свой опыт участия в боевых действиях в Сирии. По его словам, на самые сложные боевые задачи всегда посылали пермяков. Так, в один из дней бойцы получили задание: доставить трофейный автомобиль на базу. В это время началась песчаная буря, и когда пермяки стали подъезжать к базе, солдаты дружественной сирийской армии едва не открыли по ним огонь, приняв за боевиков.
Возложить цветы к памятнику пришел и губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Он вручил памятные награды отличившимся пермякам и отметил их заслуги в патриотическом воспитании молодежи.
«Мы прекрасно понимаем, что молодежь, это наше будущее. И именно о того, как мы ее воспитываем, будет развиваться наша страна, насколько мы будем защищены от внешних угроз», — отметил Махонин. В мероприятии также приняли участие депутат законодательного собрания края, Герой РФ Сергей Яшкин, главы Ассоциации ветеранов СВО и Комитета семей воинов Отечества Александр Григоренко и Ирина Ермакова, представители ветеранских и общественных организаций.
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